Застройка парка в Киеве. Заместителю Кличко сообщили о подозрении

Заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко сообщили о подозрении из-за незаконной застройки одного из столичных парков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП и НАБУ .

Сегодня, 2 ноября, по поручению руководителя САП прокурор, при участии детективов НАБУ, сообщил о подозрении заместителю председателя Киевской городской государственной администрации в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка "Нивки".

Что известно о незаконной застройке столичного парка

В рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года, будучи в должности директора Департамента земельных ресурсов КГГА, лицо получило на рассмотрение проект землеустройства, согласно которому восточная часть парка должна быть исключена из земель природно-заповедного фонда и передана в аренду частной компании под строительство жилищно-офисного комплекса.

Несмотря на то, что этот проект был отправлен на доработку, должностное лицо, не внося надлежащих изменений, вторично подал на рассмотрение депутатов Киевского городского совета, написав, что участок не принадлежит к природно-заповедному фонду.

Вопреки тому, что эта информация не соответствовала действительности, депутаты все же приняли решение о передаче земли.

Как следствие, застройщик получил часть парка площадью 0,6 га, а община столицы лишилась права пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда.

В случае доказывания вины заместителю председателя Киевской городской государственной администрации грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Строительство на территории парка приостановлено

Кроме того, НАБУ предоставило в адрес Киевского городского совета письмо с требованием рассмотреть вопрос об отмене решения об утверждении детального плана территории. Им, вопреки генеральному плану города Киева, часть парка "Нивки" незаконно отнесена к территории под застройку.

Напомним, ранее директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА получил подозрение в растрате бюджетных средств на восстановление тротуара.

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