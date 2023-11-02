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МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования Украины, - Шмыгаль

Четверг 02 ноября 2023 19:44
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МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования Украины, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, было обсуждено введение реформ и выполнение их в Украине. Также они отметили прогресс в этом направлении.

"МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере около 900 млн долларов", - сообщил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что во время разговора с Каммером они затронули и тему финансирования дефицита государственного бюджета Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов.

Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд. долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF в 5,4 млрд долларов.

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