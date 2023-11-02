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Зеленский рассказал о попытке окупантов наступать под Угледаром

Четверг 02 ноября 2023 12:42
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Зеленский рассказал о попытке окупантов наступать под Угледаром Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты пытались наступать в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника, и нанесли существенные потери в живой силе и технике.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Глава государства рассказал о проведении ежедневного селектора, на котором получил информацию о ситуации на фронте.

"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - сказал Зеленский.

Между тем, украинские защитники продолжают оборонные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.

"Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разысканий по ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага", - добавил президент.

Ситуация в районе Угледара и Авдеевки

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины опубликовали аудиоперехват, в котором российский оккупант жаловался, что их начали гнать на Угледар "в эту мясорубку". Интервент рассказывал, что ВС РФ не имеют там успеха и несут значительные потери живой силы.

Напомним также, что в октябре оккупанты активизировали наступление на Авдеевку, и оно продолжается до сих пор. По данным британской разведки, оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад, и понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год. Как отмечали в командовании ВСУ, россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

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