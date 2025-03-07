Нидерланды выделят 700 миллионов евро на дроны для Украины, - Умеров

Нидерланды выделят финансовую помощь на дроны для Украины. Сейчас идет речь о 700 миллионах евро.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Обсудили конкретные шаги, которые помогут Украине эффективнее противостоять российским ракетным и дроновым атакам", - подытожил Умеров.

Министр также отметил, что укрепление ПВО остается среди главных приоритетов Украины.

"Отдельно обсудили этот важный проект, который помогает масштабировать современный боевой опыт. Нидерланды готовы поддерживать его и способствовать его расширению", - рассказал он.

По его словам, они с нидерландскими коллегами также оговорили развитие "Линии дронов".

"Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины", - заявил Умеров.

Он сообщил, что Нидерланды находятся среди лидеров поддержки Украины, и добавил, что эта поддержка остается неизменной.

"Продолжаю работу в командировке, сегодня - Нидерланды. Рад встретиться с моим другом, министром обороны Рубеном Брекельмансом", - отметил Умеров.

Помощь Украине от партнеров

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что в Германии сформировали пакет военной помощи Украине на сумму около 3 млрд евро. Сейчас обсуждается его быстрое финансирование.

Тем временем Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро.

Кроме того, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщили, что подпишут гарантийное соглашение на 1,95 млрд евро.

Оно будет предусматривать оказание поддержки инвестиционным программам в рамках Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

Стоит также заметить, что на днях Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории.

Отметим, что и Норвегия присоединилась к помощи. Страна увеличит финансирование программы поддержки Украины. Общая сумма финансирования превысит 7 млрд долларов.

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