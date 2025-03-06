Норвегия более чем вдвое увеличит помощь Украине
Норвегия увеличит финансирование программы поддержки Украины. Общая сумма финансирования превысит 7 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Сегодня украинская парламентская делегация присутствовала на выступлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, на котором он высказал ключевые тезисы в поддержку Украины:
- слабое перемирие лишь даст России время для перегруппировки, а не обеспечит длительный мир;
- Европа, в частности Норвегия, должна самостоятельно укреплять оборону и поддержку Украины;
- Европейские страны координируют общий мирный план, учитывающий интересы Украины.
"В результате встречи Премьер-министра с политическими партиями Стортинга финансирование программы "Нансен для Украины" в этом году будет увеличено с 3,2 до 7,7 млрд долларов", - сообщили в Раде.
Помощь Украине от партнеров
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что в Германии сформировали пакет военной помощи Украине на сумму около 3 млрд евро. Сейчас обсуждается его быстрое финансирование.
В то же время Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро.
Кроме того, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщили, что подпишут гарантийное соглашение на 1,95 млрд евро.
Оно будет предусматривать оказание поддержки инвестиционным программам в рамках Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы.
Стоит также заметить, что на днях Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.