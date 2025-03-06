В Германии сформировали пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, - Писториус
В Германии сформировали пакет военной помощи Украине на сумму около 3 млрд евро. Сейчас обсуждается его быстрое финансирование.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Берлине.
Как отметил Писториус, Германия за этот год в целом из бюджета утвердила 4 млрд евро выплат.
"Мы выполняем их непрерывно и надежно, еще раз подчеркиваю: если мы что-то объявили и выделили на это деньги, они будут выполнены. Кроме того, мы собрали пакет стоимостью около 3 млрд евро", - сказал он.
Немецкий министр пояснил, что быстрое финансирование этого пакета на 3 млрд евро сейчас является предметом текущих предварительных переговоров между партиями ХДС/ХСС и СДПГ.
"И я, конечно, решительно выступаю за то, чтобы найти здесь быстрое решение, чтобы предоставить Украине необходимую дополнительную помощь", - подчеркнул Писториус.
По его словам, в Украину уже было доставлено три ПТРК Patriot и шесть зенитно-ракетных комплексов IRiS-T SLM и SLS.
В этом году, как уже было обещано, будут поставлены еще три системы IRIS-T, SLS и три системы IRIS-T SLM, о чем уже сообщалось.
"Если нам удастся профинансировать 3-миллиардный пакет, мы также планируем дальнейшие системы противовоздушной обороны, включая соответствующие ракеты для систем, которые мы имеем и уже поставили, и это становится все более важным, особенно учитывая замораживание поставок, которое только что осуществили американцы", - добавил глава Минобороны Германии.
В то же время, по его словам, Германия продолжает укреплять способность украинских сухопутных войск. В частности, только в области артиллерии Германия уже смогла оснастить около двух батальонов. И здесь также будет возможность увеличить количество, если будет успешно профинансирован пакет на 3 млрд евро.
"Это позволит нам поставить дополнительные современные артиллерийские системы, такие как Panzerhaubitze 2000 или современную полностью автоматизированную гаубицу RCH 155, и, конечно, это касается боеприпасов 155-го калибра, которых мы поставили в Украину только в прошлом году 34 млн единиц", - отметил Писториус.
Помощь Украине от Германии
Напомним, в январе в СМИ появилась информация о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.
При этом немецкий еженедельник Der Spiegel написал, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.
Позже победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц, который должен заменить Шольца, заявил, что его страна все же выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро.
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