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Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро

Брюссель, Четверг 06 марта 2025 12:18
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Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша продолжит оказывать материально-техническую поддержку Украине. Варшава уже начала передачу 46-го пакета помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, которого цитирует The Guardian.

Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Косиняк-Камыш отметил, что Польша продолжит логистически обеспечивать Украину, начав предоставление 46-го пакета помощи общей стоимостью до 200 млн евро.

Он также подчеркнул важность логистического хаба в Жешуве и продолжение работы с украинскими солдатами, из которых около 28 тысяч прошли подготовку в Польше.

"Мы продолжаем поддерживать Украину, как и с первого дня войны, это невероятно важно для нас", - заявил глава Минобороны Польши.

По словам Косиняк-Камыша, возвращение к переговорам между Украиной и США "дает надежду на справедливый мир", поскольку Польша является сторонником как "трансатлантических отношений, так и увеличения европейских [оборонных] возможностей".

"Значительная часть наших переговоров касалась сотрудничества наших ОПК, совместных инвестиций в Польше и Украине. Я намерен поехать в Киев с экономической миссией польского ОПК", - сообщил польский министр.

Помощь Украине от Польши

С начала полномасштабного вторжения России Польша оставалась одним из самых главных союзников Украины, предоставляя военную поддержку в виде артиллерии, авиации, боевой техники, боеприпасов и другой помощи.

Однако в течение последнего года украинско-польские отношения несколько "остыли". Основными причинами этого стали исторические споры, в частности по Волынской трагедии, а также дискуссии вокруг поставок МиГ-29, которые ранее обещали передать Украине.

Несмотря на это, премьер-министр Польши Дональд Туск в декабре 2024 года во время визита во Львов объявил о подготовке нового пакета помощи. По его словам, он должен был быть готов уже в январе 2025 года.

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