Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, которого цитирует The Guardian .

Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Косиняк-Камыш отметил, что Польша продолжит логистически обеспечивать Украину, начав предоставление 46-го пакета помощи общей стоимостью до 200 млн евро.

Он также подчеркнул важность логистического хаба в Жешуве и продолжение работы с украинскими солдатами, из которых около 28 тысяч прошли подготовку в Польше.

"Мы продолжаем поддерживать Украину, как и с первого дня войны, это невероятно важно для нас", - заявил глава Минобороны Польши.

По словам Косиняк-Камыша, возвращение к переговорам между Украиной и США "дает надежду на справедливый мир", поскольку Польша является сторонником как "трансатлантических отношений, так и увеличения европейских [оборонных] возможностей".

"Значительная часть наших переговоров касалась сотрудничества наших ОПК, совместных инвестиций в Польше и Украине. Я намерен поехать в Киев с экономической миссией польского ОПК", - сообщил польский министр.