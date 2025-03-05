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Еврокомиссия заключит с ЕИБ соглашение на 1,95 млрд евро для поддержки Украины

Среда 05 марта 2025 17:43
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Еврокомиссия заключит с ЕИБ соглашение на 1,95 млрд евро для поддержки Украины Фото: Еврокомиссия заключит с ЕИБ соглашение на 1,95 млрд евро для поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подпишут гарантийное соглашение на 1,95 млрд евро. Оно будет предусматривать оказание поддержки инвестиционным программам в рамках Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Еврокомиссар по расширению Марта Кос завтра отбудет в Люксембург для участия в церемонии подписания нового гарантийного соглашения на 1,95 млрд евро с ЕИБ для поддержки Украины. В рамках инвестиционных рамочных положений Украинского фонда эти дополнительные гарантии имеют целью поддержать кредитную политику и раскрыть потенциал для частных инвестиций с особым вниманием к неотложным усилиям по восстановлению и восстановлению Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в Еврокомиссии, новые гарантии будут направлены на поддержку ключевых секторов, включая инвестиции в энергетические сети Украины, развитие водородных технологий и возобновляемых источников энергии, в повышение энергоэффективности.

Проекты в рамках этой программы гарантий также будут охватывать деятельность по модернизации украинской железной дороги, улучшение транспортного взаимосочетания, включая "коридоры солидарности" и пункты пересечения границы на ключевых экспортных направлениях, развитие городского общественного транспорта.

В дополнение, это финансирование поможет Украине в восстановлении муниципальной инфраструктуры, включая системы тепло- и водоснабжения, освещения общественных учреждений, в частности школ, больниц и высших учебных заведений.

Все эти задачи были определены в приоритетах, изложенных правительством Украины в Украинском плане, который является интегральной составляющей Украинского фонда в 50 миллиардов евро в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

Для дальнейшей поддержки реализации инвестиций ЕИБ в рамках программы финансирования в Украине ЕИБ и украинское правительство также подписали соглашение о размещении группы экспертов-консультантов в Киеве.

Эта команда предоставит практический опыт для ускорения подготовки и реализации критически важных проектов и стратегических документов, начиная с энергетики, транспорта и жилищного строительства и распространяясь на другие сектора, включая вклад в реформу управления государственными инвестициями.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейский Союз обсуждает предоставление дополнительного пакета военной помощи Украине. Пока что сумма и конкретные условия помощи не определены, но известно, что пакет может составить до 30 млрд евро.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит Украине 3,5 млрд евро в марте и усилит поддержку в обеспечении энергетической безопасности. Кроме того, ЕС продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы.

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