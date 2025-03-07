Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони для України, - Умєров
Нідерланди виділять фінансову допомогу на дрони для України. Наразі йде мова про 700 мільйонів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Продовжую роботу у відрядженні, сьогодні – Нідерланди. Радий зустрітися з моїм другом, міністром оборони Рубеном Брекельмансом", - зауважив Умєров.
Він повідомив, що Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України, і додав, що ця підтримка залишається незмінною.
"Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України", - заявив Умєров.
За його словами, вони з нідерландськими колегами також оговорили розвиток “Лінії дронів”.
"Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню", - розповів він.
Міністр також зазначив, що зміцнення ППО залишається серед головних пріоритетів України.
"Обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам", - підсумував Умєров.
Допомога Україні від партнерів
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що у Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування.
Тим часом Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро.
Крім того, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомили, що підпишуть гарантійну угоду на 1,95 млрд євро.
Вона передбачатиме надання підтримки інвестиційним програмам у рамках Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.
Варто також зауважити, що днями Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.
Зазначимо, що і Норвегія доєдналась до допомог. Країна збільшить фінансування програми підтримки України. Загальна сума фінансування перевищить 7 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.