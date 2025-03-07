Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони для України, - Умєров

Нідерланди виділять фінансову допомогу на дрони для України. Наразі йде мова про 700 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам", - підсумував Умєров.

Міністр також зазначив, що зміцнення ППО залишається серед головних пріоритетів України.

"Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню", - розповів він.

За його словами, вони з нідерландськими колегами також оговорили розвиток “Лінії дронів”.

"Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України", - заявив Умєров.

Він повідомив, що Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України, і додав, що ця підтримка залишається незмінною.

"Продовжую роботу у відрядженні, сьогодні – Нідерланди. Радий зустрітися з моїм другом, міністром оборони Рубеном Брекельмансом", - зауважив Умєров.

Допомога Україні від партнерів

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що у Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування.

Тим часом Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро.

Крім того, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомили, що підпишуть гарантійну угоду на 1,95 млрд євро.

Вона передбачатиме надання підтримки інвестиційним програмам у рамках Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Варто також зауважити, що днями Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.

Зазначимо, що і Норвегія доєдналась до допомог. Країна збільшить фінансування програми підтримки України. Загальна сума фінансування перевищить 7 млрд доларів.

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