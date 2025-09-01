ПВО для "Шахедов" и подготовка к отопительному сезону: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем стало усиление ПВО для уничтожения "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Подготовка к отопительному сезону
По словам главы государства, первым вопросом, который рассмотрели на Ставке, была подготовка секторов энергетики к зиме. Он подчеркнул, что сейчас важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы.
Также президент отметил, что у "Нафтогаза" и "Укрэнерго" есть важные результаты в вопросе добычи, снабжение энергоресурсами, генерации электричества.
"Утверждены дальнейшие меры по закупке необходимых объемов газа", - добавил он.
Усиление ПВО
Еще одним вопросом Ставки стали потребности противовоздушной обороны. Президент поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации и энергокомпании для закупки систем ПВО малой и средней дальности.
"Приоритет - сбитие "Шахедов", - подчеркнул Зеленский.
Президент поручил отчитываться о поставках каждую неделю.
Отдельно участники Ставки обсудили защиту сетей и энергообъектов, а также резервное обеспечение в прифронтовых и приграничных общинах.
Зеленский рассказал, что поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет для Украины ускоряют. По его словам, в Киеве рассчитывают на максимальную активность украинских дипломатов в контактах с партнерами.
При этом готовится технологическая Ставку, в которой участие примут производители украинских ракет, ключевых дронов и инструментария ПВО.
"Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", - подчеркнул он.
Поставки Iris-T
Напомним, на днях стало известно, что Германия могла передать Украине уже восьмую систему ПВО Iris-T SLM.
Такая система может прикрывать территорию площадью до 40 квадратных километров и поражать цели на высоте до 20 километров.