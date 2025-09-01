ua en ru
ПВО для "Шахедов" и подготовка к отопительному сезону: Зеленский провел Ставку

Киев, Понедельник 01 сентября 2025 15:37
ПВО для "Шахедов" и подготовка к отопительному сезону: Зеленский провел Ставку Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем стало усиление ПВО для уничтожения "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Подготовка к отопительному сезону

По словам главы государства, первым вопросом, который рассмотрели на Ставке, была подготовка секторов энергетики к зиме. Он подчеркнул, что сейчас важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы.

Также президент отметил, что у "Нафтогаза" и "Укрэнерго" есть важные результаты в вопросе добычи, снабжение энергоресурсами, генерации электричества.

"Утверждены дальнейшие меры по закупке необходимых объемов газа", - добавил он.

Усиление ПВО

Еще одним вопросом Ставки стали потребности противовоздушной обороны. Президент поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации и энергокомпании для закупки систем ПВО малой и средней дальности.

"Приоритет - сбитие "Шахедов", - подчеркнул Зеленский.

Президент поручил отчитываться о поставках каждую неделю.

Отдельно участники Ставки обсудили защиту сетей и энергообъектов, а также резервное обеспечение в прифронтовых и приграничных общинах.

Зеленский рассказал, что поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет для Украины ускоряют. По его словам, в Киеве рассчитывают на максимальную активность украинских дипломатов в контактах с партнерами.

При этом готовится технологическая Ставку, в которой участие примут производители украинских ракет, ключевых дронов и инструментария ПВО.

"Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", - подчеркнул он.

Поставки Iris-T

Напомним, на днях стало известно, что Германия могла передать Украине уже восьмую систему ПВО Iris-T SLM.

Такая система может прикрывать территорию площадью до 40 квадратных километров и поражать цели на высоте до 20 километров.

