Британия открыла свои базы США для ударов по Ирану, но не по всем целям

Британское правительство разрешило Соединенным Штатам использовать военные базы на территории Великобритании для ударов по иранским ракетным позициям, с которых осуществляются атаки на суда в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такое решение министры приняли в пятницу, 20 марта, во время встречи, посвященной войне с Ираном и блокированию Тегераном Ормузского пролива.

В заявлении Даунинг-стрит подчеркнули, что договоренность об использовании британских баз касается "оборонительных операций" США в рамках коллективной самообороны региона.

"Они подтвердили, что соглашение об использовании США британских баз для коллективной самообороны региона включает оборонительные операции США с целью уничтожения ракетных объектов и потенциала, используемых для атак на суда в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Раскол в НАТО

Война, которая началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, быстро вышла за пределы чисто военного противостояния и переросла в дипломатический кризис между Вашингтоном и его союзниками по НАТО.

Дональд Трамп публично упрекал партнеров за нежелание участвовать в операциях вокруг Ормузского пролива, а Кира Стармера критиковал за слишком осторожную позицию.

Иран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. На фоне этого цены на энергоносители резко выросли.