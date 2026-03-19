ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Большинство американцев убеждены, что Трамп может ввести войска в Иран, - опрос

21:31 19.03.2026 Чт
2 мин
Граждане США считают такой сценарий возможным, хоть и не поддерживают его
aimg Мария Науменко
фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Около 65% американцев считают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о введении войск в Иран, однако поддерживают такое решение лишь 7% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Reuters/Ipsos.

Читайте также: Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум, - Newsweek

Общий уровень поддержки войны также остается низким: ее одобряют около 37% американцев, тогда как 59% выступают против.

Среди сторонников Трампа поддержка действий администрации выше: 77% республиканцев одобряют удары США по Ирану. В то же время среди демократов этот показатель составляет лишь 6%, а среди независимых избирателей - 28%.

В то же время часть американцев допускает ограниченное военное участие. В частности, 34% респондентов поддерживают развертывание небольшого количества сил специального назначения, среди республиканцев таких - 63%.

Однако большинство - 55% - выступают против любого ввода наземных войск независимо от масштаба операции.

Рейтинг Дональда Трампа, по данным опроса, остался на уровне 40% и почти не изменился после начала военных действий.

Война в Иране и раскол в США

На фоне войны в Иране в США обостряются внутренние противоречия относительно целесообразности конфликта. В частности, глава Контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны, а сенаторы готовят публичный допрос руководителей разведки относительно причин конфликта и оценок угроз

В то же время, по данным The Wall Street Journal, часть советников Трампа призывает завершить войну на фоне роста цен на нефть и рисков ее затягивания.

Дискуссию усиливают и сомнения относительно самой угрозы со стороны Ирана: директор национальной разведки Тулси Габбард не озвучила часть речи об отсутствии попыток восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
