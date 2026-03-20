ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток, - Reuters

17:39 20.03.2026 Пт
2 мин
Войска отправили на три недели раньше запланированного срока
aimg Мария Науменко
США ускорили переброску войск на Ближний Восток (Getty Images)

США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков, причем часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Инструкторы ВСУ были шокированы тем, как военные США сбивают "Шахеды", - The Times

По словам трех американских чиновников, речь идет, в частности, о развертывании десантного корабля USS Boxer вместе с экспедиционным подразделением морской пехоты и сопроводительным военным кораблем.

Один из источников отметил, что часть военных отправляют примерно на три недели раньше графика.

При этом собеседники издания не уточнили, какие именно задачи будут выполнять дополнительные силы в регионе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "не отправляет войска никуда", но добавил, что в случае такого решения не будет сообщать об этом публично.

Эскалация на Ближнем Востоке

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в США растут ожидания дальнейшего расширения военной операции. По данным опроса Reuters/Ipsos, около 65% американцев считают, что президент Дональд Трамп может принять решение о введении войск в Иран, хотя поддерживают такой шаг лишь 7% респондентов.

В то же время администрация Трампа уже ускорила поставки вооружения на миллиарды долларов для союзников в регионе - в частности ОАЭ, Кувейта и Иордании, минуя Конгресс.

Ранее также сообщалось, что десантная группа во главе с USS Boxer и 11-й экспедиционное подразделение морской пехоты вышли с западного побережья США раньше запланированного срока.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО