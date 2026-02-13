RU

Общество Образование Деньги Изменения

Важное обновление в "Резерв+": кому стало проще получить отсрочку

Фото: многодетные родители смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Многодетные родители вскоре смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начинает бета-тестирование этой функции.

Что изменится для многодетных родителей

По информации Минобороны, ранее онлайн-отсрочка была доступна только тем родителям, которые имели трех или более детей в одном браке. Теперь правила обновляют - при проверке будут учитывать всех детей в возрасте до 18 лет, независимо от того, рождены ли они в одном браке.

Система автоматически будет проверять наличие долгов по уплате алиментов в Едином реестре должников. Отсрочка не будет предоставлена, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.

Кто может присоединиться к тестированию

Минобороны приглашает к бета-тестированию родителей, которые еще не имеют действующей отсрочки.

Основные требования к участникам:

  • воспитание трех или более детей в возрасте до 18 лет (независимо от семейного положения);
  • отсутствие долгов по алиментам;
  • корректные данные отца в государственных реестрах (ФИО, дата рождения, налоговый номер);
  • дети должны быть рождены в Украине.

После завершения тестового периода услуга станет доступной для всех пользователей приложения.

Как работает услуга

Отсрочка в "Резерв+" оформляется без предоставления бумажных справок и заявлений. Система самостоятельно проверяет основания через взаимодействие с государственными реестрами.

После подачи запроса в приложении информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение нескольких часов.

В министерстве отметили, что это позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и разгрузить ТЦК.

 

Цифровизация воинского учета

Напомним, в Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации - подтверждение без подачи дополнительных заявлений получили около 90% военнообязанных. В то же время части граждан необходимо лично обратиться для оформления соответствующих документов.

Кроме того, в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.

Благодаря этому можно пройти регистрацию без посещения территориальных центров комплектования и без прохождения военно-врачебной комиссии. Функция доступна также для украинцев, которые находятся за пределами страны.

Ранее правительство приняло постановление №1632, которым утвердило механизм реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

