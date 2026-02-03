Резерв+ обновил отсрочки: кому продлили автоматически, а кому - бежать в ЦПАУ
В Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без всяких заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Facebook.
Главное:
- Автоматизация: 90% отсрочек продлены без визитов в ТЦК и бумажных заявлений.
- Новые категории: К "автомату" добавили еще 7 групп, среди которых учителя, родители-одиночки и опекуны.
- Где проверить: Статус должен появиться в приложении Резерв+ после получения push-уведомления.
- Важное изменение: ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку. Если данные не обновились автоматически - идем только в ЦНАП.
Главная новость: 7 новых категорий в "автомате"
С февраля 2026 года к механизму автоматического продления через реестры добавили:
- Родителей тяжелобольных детей (даже без инвалидности).
- Опекунов недееспособных лиц и тех, кто ухаживает за больными членами семьи.
- Мужей/жен лиц с инвалидностью III группы.
- Сиделок за родственниками 2-3 степени родства.
- Родителей-одиночек (дети до 18 лет).
- Школьных учителей.
Кто также остается в "автосписке"
Если ваши данные есть в реестрах, отсрочка продлевается без вашего участия для:
- Людей с инвалидностью и временно непригодных.
- Многодетных родителей (3+ детей в одном браке).
- Студентов, аспирантов и преподавателей высшего образования.
- Мужей/жен военных (при наличии ребенка).
- Освобожденных из плена и родственников погибших героев.
Как проверить статус
- Зайдите в приложение Резерв+.
- Проверьте наличие push-уведомления о продлении.
- Если уведомление есть - ваши данные в порядке, отсрочка активна.
Что делать, если отсрочка не появилась
Если в приложении до сих пор старая дата или статус не обновился, это значит, что государственным реестрам не хватает ваших данных.
Важно: ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку в бумажном виде. В случае проблем вам нужно обратиться в любой удобный ЦНАП.
Это может заинтересовать
- Почему учителям продлили автоматически, а мне - нет?
- Для учителей данные должны быть вовремя внесены в систему АИКОМ. Если директор школы не подал обновленные списки до 21 января, "магии" не произойдет - придется идти в ЦПАУ.
- Я многодетный отец, но имею детей от разных браков. Мне продлят "автоматом"? Автоматическое продление пока работает лучше всего для тех, у кого все дети в одном браке (данные подтягиваются из ЗАГСа). Если ситуация сложнее, лучше проверить статус в Резерв+ и готовить документы для ЦПАУ.
- Нужно ли снова проходить ВВК для продления?
- Если у вас отсрочка по состоянию здоровья (временно непригоден), ВВК нужно проходить только после окончания срока действия вашего предыдущего заключения. Для большинства "социальных" категорий ВВК не нужна.
