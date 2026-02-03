Резерв+ обновил отсрочки: кому продлили автоматически, а кому - бежать в ЦПАУ

В Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без всяких заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Facebook .

Главное:

Автоматизация: 90% отсрочек продлены без визитов в ТЦК и бумажных заявлений.

90% отсрочек продлены без визитов в ТЦК и бумажных заявлений. Новые категории: К "автомату" добавили еще 7 групп, среди которых учителя, родители-одиночки и опекуны .

К "автомату" добавили еще 7 групп, среди которых . Где проверить: Статус должен появиться в приложении Резерв+ после получения push-уведомления.

Статус должен появиться в приложении после получения push-уведомления. Важное изменение: ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку. Если данные не обновились автоматически - идем только в ЦНАП.

Главная новость: 7 новых категорий в "автомате"

С февраля 2026 года к механизму автоматического продления через реестры добавили:

Родителей тяжелобольных детей (даже без инвалидности).

Опекунов недееспособных лиц и тех, кто ухаживает за больными членами семьи.

Мужей/жен лиц с инвалидностью III группы.

Сиделок за родственниками 2-3 степени родства.

Родителей-одиночек (дети до 18 лет).

Школьных учителей.

Кто также остается в "автосписке"

Если ваши данные есть в реестрах, отсрочка продлевается без вашего участия для:

Людей с инвалидностью и временно непригодных.

Многодетных родителей (3+ детей в одном браке).

Студентов, аспирантов и преподавателей высшего образования.

Мужей/жен военных (при наличии ребенка).

Освобожденных из плена и родственников погибших героев.

Как проверить статус

Зайдите в приложение Резерв+.

Проверьте наличие push-уведомления о продлении.

Если уведомление есть - ваши данные в порядке, отсрочка активна.

Что делать, если отсрочка не появилась

Если в приложении до сих пор старая дата или статус не обновился, это значит, что государственным реестрам не хватает ваших данных.

Важно: ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку в бумажном виде. В случае проблем вам нужно обратиться в любой удобный ЦНАП.

Это может заинтересовать

- Почему учителям продлили автоматически, а мне - нет?

- Для учителей данные должны быть вовремя внесены в систему АИКОМ. Если директор школы не подал обновленные списки до 21 января, "магии" не произойдет - придется идти в ЦПАУ.

- Я многодетный отец, но имею детей от разных браков. Мне продлят "автоматом"? Автоматическое продление пока работает лучше всего для тех, у кого все дети в одном браке (данные подтягиваются из ЗАГСа). Если ситуация сложнее, лучше проверить статус в Резерв+ и готовить документы для ЦПАУ.

- Нужно ли снова проходить ВВК для продления?

- Если у вас отсрочка по состоянию здоровья (временно непригоден), ВВК нужно проходить только после окончания срока действия вашего предыдущего заключения. Для большинства "социальных" категорий ВВК не нужна.