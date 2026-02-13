UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку

Фото: багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Багатодітні батьки незабаром зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочинає бета-тестування цієї функції.

Що зміниться для багатодітних батьків

За інформацією Міноборони, раніше онлайн-відстрочка була доступна лише тим батькам, які мали трьох або більше дітей в одному шлюбі. Тепер правила оновлюють - під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.

Система автоматично перевірятиме наявність боргів зі сплати аліментів у Єдиному реєстрі боржників. Відстрочку не буде надано, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.

Хто може долучитися до тестування

Міноборони запрошує до бета-тестування батьків, які ще не мають чинної відстрочки.

Основні вимоги до учасників:

  • виховання трьох або більше дітей віком до 18 років (незалежно від сімейного стану);
  • відсутність боргів з аліментів;
  • коректні дані батька в державних реєстрах (ПІБ, дата народження, податковий номер);
  • діти мають бути народжені в Україні.

Після завершення тестового періоду послуга стане доступною для всіх користувачів застосунку.

Як працює послуга

Відстрочка в "Резерв+" оформлюється без надання паперових довідок та заяв. Система самостійно перевіряє підстави через взаємодію з державними реєстрами.

Після подання запиту в застосунку інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі протягом кількох годин.

В міністерстві наголосили, що це дозволяє зменшити вплив людського фактору та розвантажити ТЦК.

Цифровізація військового обліку

Нагадаємо, в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації - підтвердження без подання додаткових заяв отримали близько 90% військовозобов’язаних. Водночас частині громадян необхідно особисто звернутися для оформлення відповідних документів.

Крім того, у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн - процедура займає лише кілька кліків.

Завдяки цьому можна пройти реєстрацію без відвідування територіальних центрів комплектування та без проходження військово-лікарської комісії. Функція доступна також для українців, які перебувають за межами країни.

Раніше уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив механізм реалізації експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

ТЦКМобілізація в УкраїніВідстрочка