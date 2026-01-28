Воинский учет без ТЦК и медкомиссий: кому и как теперь можно оформиться онлайн

В Украине заработала новая функция в приложении Резерв+, которая позволяет оформить учет онлайн всего за несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины .

Новая опция позволяет стать на воинский учет без посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Данная функция доступна даже для граждан, находящихся за рубежом.

В Минобороны заявили, что нововведение должно существенно упростить процедуру для призывников и военнообязанных. Теперь не будет никаких очередей, бумажных справок и личных визитов в территориальные центры комплектования - весь процесс будет происходить в смартфоне.

Кто может стать на учет онлайн

Воспользоваться сервисом могут не все. Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые.

В частности:

юноши 2009 года рождения - до 31 июля;

мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если они: ранее не состояли на воинском учете; имеют биометрические документы - ID-карту или биометрический загранпаспорт.



В то же время мужчинам, которые были сняты с учета, а также женщинам, необходимо обращаться в ТЦК и СП лично.

Как стать на воинский учет в Резерв+

Процедура максимально проста:

Установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии. Авторизоваться в приложении. Выбрать функцию "Встать на учет. Дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на учет в приложении появится Резерв ID:

со статусом "На учете" - для граждан 17-24 лет;

или "Военнообязанный" - для мужчин 25-59 лет.

Что дает новая функция

Запуск онлайн-учета в Резерв+ позволяет:

быстро стать на учет без медосмотров и бумажной волокиты;

оформить все из любой точки мира;

ускорить и упорядочить ведение воинского учета;

уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.

Онлайн-постановка на учет предусмотрена для мужчин, которые оформляют его впервые, при условии наличия биометрических документов.

