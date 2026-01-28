Воинский учет без ТЦК и медкомиссий: кому и как теперь можно оформиться онлайн
В Украине заработала новая функция в приложении Резерв+, которая позволяет оформить учет онлайн всего за несколько кликов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Новая опция позволяет стать на воинский учет без посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Данная функция доступна даже для граждан, находящихся за рубежом.
В Минобороны заявили, что нововведение должно существенно упростить процедуру для призывников и военнообязанных. Теперь не будет никаких очередей, бумажных справок и личных визитов в территориальные центры комплектования - весь процесс будет происходить в смартфоне.
Кто может стать на учет онлайн
Воспользоваться сервисом могут не все. Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые.
В частности:
- юноши 2009 года рождения - до 31 июля;
- мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если они:
-
ранее не состояли на воинском учете;
-
имеют биометрические документы - ID-карту или биометрический загранпаспорт.
-
В то же время мужчинам, которые были сняты с учета, а также женщинам, необходимо обращаться в ТЦК и СП лично.
Как стать на воинский учет в Резерв+
Процедура максимально проста:
- Установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии.
- Авторизоваться в приложении.
- Выбрать функцию "Встать на учет.
- Дождаться автоматической обработки запроса.
После успешной постановки на учет в приложении появится Резерв ID:
- со статусом "На учете" - для граждан 17-24 лет;
- или "Военнообязанный" - для мужчин 25-59 лет.
Что дает новая функция
Запуск онлайн-учета в Резерв+ позволяет:
- быстро стать на учет без медосмотров и бумажной волокиты;
- оформить все из любой точки мира;
- ускорить и упорядочить ведение воинского учета;
- уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.
Онлайн-постановка на учет предусмотрена для мужчин, которые оформляют его впервые, при условии наличия биометрических документов.
В Минобороны отмечают, что нововведение должно упростить процедуру для граждан и одновременно уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.
Напомним, недавно правительство приняло постановление №1632, которым утвердило порядок реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.
Ранее мы писали, что оплатить штраф от ТЦК онлайн можно, но это не спасает от мобилизации, если нет оснований для отсрочки.