Нетипичное перемещение: РФ массово перебрасывает войска в Донецкую область, - Андрющенко

Атаки россиян на Донецкую область

Напомним, недавно российские войска атаковали FPV-дронами Славянск Донецкой области. В результате удара ранения получили двое детей в возрасте 16 и 17 лет.

В понедельник, 2 февраля, в Донецкой области оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-250 на частный дом, в котором находилась целая семья.

В результате атаки погибли 44-летний мужчина и его 23-летний сын. Еще трое членов семьи получили ранения - 42-летняя женщина, 11-летний мальчик и 16-летняя девушка.

На следующий день в Донецкой области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада ДТЭК. В результате атаки ранения получил один работник - он был экстренно госпитализирован, угрозы жизни нет.

Также сообщалось, что из-за вражеского обстрела было уничтожено отделение "Новой почты" в Донецкой области. Ни один из работников не пострадал, однако 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн гривен, были уничтожены.

Напомним, на днях ПриватБанк остановил работу своего отделения в Дружковке Донецкой области. Причиной стала ситуация с безопасностью.

Как сообщили в банке, команды из Дружковки продолжат работу в Краматорске, что в 20 километрах. Там можно будет получить все необходимые услуги.