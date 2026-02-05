Нетипове переміщення: РФ масово перекидає війська на Донеччину, - Андрющенко

Атаки росіян на Донецьку область

Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували FPV-дронами Слов’янськ Донецької області. Внаслідок удару поранення дістали двоє дітей віком 16 та 17 років.

В понеділок, 2 лютого, на Донеччині окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 на приватний будинок, в якому перебувала ціла родина.

Внаслідок атаки загинули 44-річний чоловік та його 23-річний син. Ще троє членів родини дістали поранення - 42-річна жінка, 11-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Наступного дня у Донецькій області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК. Внаслідок атаки поранення отримав один працівник - його було екстрено госпіталізовано, загрози життю немає.

Також повідомлялось, що через ворожий обстріл було знищене відділення "Нової пошти" на Донеччині. Жоден із працівників не постраждав, однак 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн гривень, були знищені.

Нагадаємо, днями ПриватБанк зупинив роботу свого відділення у Дружківці Донецької області. Причиною стала безпекова ситуація.

Як повідомили у банку, команди із Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що у 20 кілометрах. Там можна буде отримати всі необхідні послуги.