Главная » Новости » Война в Украине

"Очень опасно": ПриватБанк закрыл отделение в Дружковке на Донбассе

Понедельник 02 февраля 2026 05:46
"Очень опасно": ПриватБанк закрыл отделение в Дружковке на Донбассе Фото: отделение ПриватБанка, которое прекратило работу (facebook.com/privatbank)
Автор: Эдуард Ткач

ПриватБанк остановил работу своего отделения в Дружковке Донецкой области. Причиной стала ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ПриватБанка.

"Продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно. Буквально на этой неделе российский дрон убил специалистов газовой службы, которые ехали на ремонтные работы. Спасательные службы проводят эвакуацию гражданских. К сожалению, это ежедневная реальность города", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что с начала полномасштабной войны их отделение в Дружковке ни на день не прекращало работу. Так было даже тогда, когда в городе 15 дней не было света. Более того, это отделение пережило прилет и в нем не было ни воды, ни отопления, ни света, но оно все равно продолжало работать.

Кроме того, люди приходили в отделение и заряжали свои гаджеты, и согревались.

Фото: отделение ПриватБанка, которое прекратило работу (facebook.com/privatbank)

Также в ПриватБанке добавили, что команды из Дружковки продолжат работу в Краматорске, что в 20 километрах. В целом в области продолжает работать 11 отделений банка.

Другие инциденты

Напомним, 5 октября 2025 года россияне нанесли удар по Донецкой области, в результате чего было уничтожено отделение "Новой почты". В результате обстрела 405 посылок общей стоимостью более 1 млн гривен превратились в пепел.

Также мы писали, что 2 июля того же года враг нанес удар по терминалу "Новой почты" в Славянске Донецкой области. В результате атаки было уничтожено около 300 посылок.

ПриватБанк Донецкая область Эвакуация Дружковка Война в Украине
