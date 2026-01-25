Россия атаковала FPV-дронами Славянск, ранены двое подростков

Российские войска 24 января атаковали FPV-дронами Славянск Донецкой области. В результате удара ранения получили двое детей в возрасте 16 и 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

В Славянской городской военной администрации уточнили, что пострадали две девушки-подростка, которые находились на улице. Медики оказали им необходимую помощь. Также в результате атаки повреждены многоквартирный дом и два автомобиля.

По данным МВД, под вражеским огнем в этот день оказались также Краматорск, Николаевка и Славянск. В Николаевке FPV-дрон повредил частный дом. По Краматорску и его окрестностям российские войска ударили авиабомбой ФАБ-250 и беспилотником - разрушены семь частных домов.

После полуночи 25 января россияне нанесли еще три удара по Славянску - обошлось без пострадавших. Кроме того, правоохранители установили информацию о раненом человеке в Лимане, который получил травмы во время обстрела 23 января.

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что за сутки российские войска девять раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Из прифронтовых районов эвакуировали 84 человека, среди них - 25 детей.