Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по "Новой почте" на Донбассе: отделение уничтожено, посылки сгорели

Понедельник 06 октября 2025 05:58
Россияне ударили по "Новой почте" на Донбассе: отделение уничтожено, посылки сгорели Фото: стоимость сгоревших посылок составляет более 1 млн гривен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 5 октября, российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате удара враг отделение "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.

"5 октября около 18:40 из-за вражеского обстрела было уничтожено отделение "Новой почты" в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал.

Однако 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн гривен, превратились в пепел.

"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения", - резюмировали в компании.

Обстрелы "Новой почты"

Напомним, в ночь на 28 августа россияне совершили самый массовый за последнее время обстрел Киева. В тот день враг попал ракетой по сортировочному депо "Новой почты", из-за чего пострадали трое сотрудников.

Также мы писали, что в ночь на 5 июля оккупанты нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки было повреждено отделение "Новой почты". Посылки остались целыми.

Кроме того, ночью 2 июля россияне атаковали дроном терминал "Новой почты" в Славянске Донецкой области. Из-за обстрела было уничтожено примерно 300 посылок, но в то же время 5000 уцелели.

Донецкая область Нова пошта Война в Украине
Новости
