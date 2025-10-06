Россияне ударили по "Новой почте" на Донбассе: отделение уничтожено, посылки сгорели

В воскресенье вечером, 5 октября, российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате удара враг отделение "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.

"5 октября около 18:40 из-за вражеского обстрела было уничтожено отделение "Новой почты" в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал.

Однако 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн гривен, превратились в пепел.

"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения", - резюмировали в компании.