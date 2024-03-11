Нетаньяху о войне с ХАМАС: Мы близки к завершению последней части боевых действий

По словам главы израильского правительства, в ходе боевых действий были уничтожены "три четверти боевых батальонов ХАМАС".

"И мы близки к завершению последней части боевых действий", - сказал Нетаньяху и добавил, что борьба не "займет больше двух месяцев".

"Возможно, шесть недель, а может быть, четыре", - отметил премьер Израиля.

О погибших в ходе войны

Нетаньяху также высказался о данных о погибших и заявил, что были убиты "около 13 000 палестинских боевиков". В публикации отмечается, что уровень количества жертв среди гражданского населения оценивается в 1-1,5 на каждого боевика, и таким образом общее количество убитых может превышать 26 тысяч.

О режиме тишины

Израильский премьер в разговоре с журналистами отверг идею прекращения огня на священный для мусульман месяц Рамадан. Он заявил, что хотя "хотел бы увидеть еще одно освобождение заложников", однако не видит ни одного "прорыва в переговорах", а "без освобождения не будет паузы в боях".

О вторжении в Рафах

Также Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе Сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".

Глава израильского правительства, не называя имен и не прибегая к подробностям, утверждал, что имел молчаливую поддержку нескольких арабских лидеров для продвижения наступления против группировки ХАМАС.

"Они это понимают и даже тихо согласны с этим", - сказал Нетаньяху в интервью Axel Springer, материнской компании Politico.

"Они понимают, что ХАМАС является частью иранской террористической оси", - добавил он.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая в конце октября продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

Добавим, что в ноябре прошлого года в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое большое наступление на западную часть Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Ранее сообщалось, что по словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Израиль и боевики ХАМАС близки к прекращению огня. Добавим, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон попросил члена Кнессета Израиля Бени Ганца разрешить доставку дополнительной помощи Газе.

8 марта президент США Джо Байден объявил о планах постройки американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.

Добавим, вчера американский президент Байден в интервью для MSNBC заявил, что готов совершить визит в Израиль и выступить перед Кнессетом, подтвердил призыв к временному прекращению огня в Секторе Газа для освобождения заложников и доставки помощи. Кроме того, он отметил, что потенциальное вторжение израильской армии в город Рафах является для него "красной линией".