США построят в Газе порт для доставки гуманитарной помощи

Байден объявит в своей речи в пятницу об постройке американскими военными временного порта для приема гуманитарной помощи жителям Газы морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Объект будет принимать большие суда, перевозящие продовольствие, воду, медикаменты и временные убежища.

Вашингтон будет работать с европейскими и региональными партнерами и союзниками над созданием международной коалиции стран, которые предоставят возможности и средства, заявили официальные лица.

Несмотря на то, что Израиль увеличил количество грузовиков с гуманитарной помощью, которым разрешен въезд в осажденный анклав, а США и другие страны доставляют грузы по воздуху, объемы поступающей помощи недостаточны.

Временный порт увеличит гуманитарную помощь палестинцам в пострадавшем от войны анклаве на "сотни дополнительных грузовиков" в день, сказал чиновник, добавив, что Соединенные Штаты будут координировать безопасность с Израилем.

По словам чиновников, планирование и выполнение операции "займет несколько недель" и что необходимые для нее силы США находятся в регионе или вскоре начнут переброску туда.

Операция США будет основана на инициативе правительства Кипра, которая предусматривает сбор гуманитарной помощи в портовом городе Ларнака на острове, в 210 морских милях от Газы, сообщили официальные лица.

Это позволит израильским чиновникам проверять грузы перед их отправкой в Газу.

Ситуация в Газе

Боевики ХАМАС атаковали Израиль с Сектора Газа 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, в конце октября и которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Ранее мы писали, что по словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Израиль и боевики ХАМАСа близки к прекращению огня.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон попросил члена кнессета Израиля Бени Ганца разрешить доставку дополнительной помощи Газе.