Кэмерон призвал Израиль воздержаться от наступления на Рафах и увеличить помощь для Газы

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обратился к члену кнессета Израиля Бенни Ганцу с просьбой разрешить доставку дополнительной помощи Газе и воздержаться от полномасштабного нападения на Рафах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Кэмерон отметил, что обеспечение помощи Газе станет важной составляющей, когда Великобритания будет оценивать соблюдение Израилем международного права. Бенни Ганц, как политический соперник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, вызвал волну возмущения, уехав в Вашингтон и Лондон на переговоры.

После встречи Кэмерон отметил, что "палестинцы сталкиваются с разрушительным гуманитарным кризисом". В ходе беседы с Ганцом они обсудили меры, направленные на обеспечение гуманитарной паузы для безопасного возвращения пленных и предоставления Газе средств спасения.

Кэмерон призвал немедленно расширить возможности распределения гуманитарной помощи в Газе и увеличить доступ для поставок как по суше, так и по морским путям.

О возможном наступлении Израиля на Рафах

В настоящее время Великобритания "глубоко озабочена" перспективой военного наступления на Рафах, что на юге Газы, недалеко от границы с Египтом, которая предоставляет убежище более миллиона беженцев.

Кроме того, есть опасения, что Рафах может стать полем боя, на котором ХАМАС будет оказывать последнюю борьбу, поскольку Израиль пытается вывести остальных заложников, предполагая, что условия прекращения огня не будут согласованы.

Однако Ганца считают наиболее надежным партнером в сотрудничестве на среднесрочной перспективе с обновленным палестинским руководством и проведение дискуссий по поводу будущего управления Газой.

Нетаньяху, напротив, заявил, что Израиль будет поддерживать безопасность в Газе в течение следующих десяти лет и разрушает свои отношения с Байденом, рассчитывая на возвращение Трампа.

Для Байдена была определенная форма унижения того, что, несмотря на его поддержку Израилю, стоившую высокой политической цены, он был вынужден помогать тем, кто отчаянно нуждался в пище и воде, говорится в сообщении.