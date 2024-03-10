Байден заявил о готовности посетить Израиль и высказался о ситуации в Газе

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден заявил, что готов совершить визит в Израиль и выступить перед парламентом страны (Кнессетом). Также американский лидер подтвердил призыв к временному прекращению огня в Секторе Газа для освобождения заложников и доставки помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США для MSNBC .

Байден при этом не уточнил, обсуждалась ли идея выступления в Кнессете с его помощниками.

Также президент США на вопрос, должен ли вероятный визит состояться по приглашению израильского коллеги Исаака Герцога или премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметил, что в настоящее время в интервью "лучше бы не обсуждал это больше".

Разговор о потенциальном визите Байдена в Израиль происходит на фоне продолжающихся попыток Вашингтона подтолкнуть переговорный процесс по приостановке боевых действий в Секторе Газа, где ЦАХАЛ продолжает военную операцию против террористической группировки ХАМАС, для освобождения захваченных боевиками заложников, а также для увеличения гуманитарной помощи для жителей этого палестинского анклава.

О перемирии и "режиме тишины" в Газе

Байден в интервью повторил свой призыв к временному прекращению огня для освобождения заложников и доставки помощи, хотя переговоры между сторонами, судя по всему, зашли в тупик.

Президент США также не исключает возможность того, что можно достичь прекращения огня к священному для мусульман месяцу Рамадан, который начинается 10 марта.

Также Байден высказался по поводу текущей ситуации с боевыми действиями в Газе и высказал мнение, что Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает Израилю".

Американский президент подтвердил поддержку права Израиля преследовать ХАМАС после террористической атаки 7 октября прошлого года, но отметил, что Нетаньяху "должен уделять больше внимания невиновным жертвам в результате предпринятых действий".

Об операции в городе Рафах и "красных линиях"

По мнению Байдена, потенциальное вторжение израильской армии в город Рафах является для него "красной линией", но добавил, что "я никогда не покину Израиль" в контексте, в частности передачи оборонной помощи.

"Защита Израиля все еще критическая. Поэтому нет красной линии (в которой) я собираюсь отрезать все оружие, чтобы у них не было "Железного купола", который бы их защитил", - подчеркнул он.

Ситуация в Секторе Газа

Напомним, боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль с Сектора Газа 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, в конце октября и которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Ранее сообщалось, что по словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Израиль и боевики ХАМАСа близки к прекращению огня.

Добавим, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон попросил члена Кнессета Израиля Бени Ганца разрешить доставку дополнительной помощи Газе.

8 марта президент США Джо Байден объявил о планах постройки американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на открытие в воскресенье, 10 марта, морского коридора для доставки гуманитарной помощи из Кипра в Сектор Газа.