Полная победа Израиля в Газе уже близка, - Нетаньяху

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нетаньяху вновь пообещал уничтожить движение боевиков, заявив, что у Израиля нет другой альтернативы, кроме краха ХАМАС.

"На следующий день наступит день после ХАМАСа", - заявил он на пресс-конференции, настаивая на том, что полная победа над ХАМАСом была единственным решением войны в Газе.

Ранее ХАМАС предложил прекратить огонь в Газе на четыре с половиной месяца, в течение которого все заложники будут освобождены, Израиль выведет свои войска из Сектора Газы и будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

Что еще хотят боевики ХАМАСа

Ранее Израиль заявлял, что не выведет свои войска из Газы и не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Но источники сообщили, что ХАМАС применяет новый подход к своему давнему требованию положить конец войне, предлагая теперь это как вопрос, который необходимо решить на будущих переговорах, а не как условие перемирия.

Источник, близкий к переговорам, сообщил, что встречное предложение ХАМАСа не требует с самого начала гарантий постоянного прекращения огня, но что прекращение войны должно быть согласовано до того, как будут освобождены последние заложники.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня и соглашение об освобождении заложников. Накануне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр стратегических дел Израиля Рон Дермер обсудили соглашение, позволяющее освободить 136 заложников.

По данным СМИ, соглашение предусматривает освобождение ХАМАС сначала гражданских лиц, захваченных 7 октября 2023 года, а уже потом солдат ЦАХАЛ и возвращение тел погибших заложников.

Ожидается, что Израиль также освободит заключенных палестинских заключенных из числа сотрудников служб безопасности, как это было в первом соглашении. На этот раз, однако, ожидается, что их количество будет больше и будет включать террористов "с кровью на руках". Перемирие продлится гораздо дольше, чем предыдущая недельная пауза.

Между тем, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил собственный мирный план долгосрочного прекращения огня и достижения мира. Он содержит предложение, чтобы лидеры ХАМАС, включая Яхью Синвара, выехали из Сектора Газа в другую страну.

Добавим, что в ноябре в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое большое наступление на западную часть Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.