Нетаньяху про війну з ХАМАС: Ми близькі до завершення останньої частини бойових дій

За словами глави ізраїльського уряду, в ході бойових дій були знищені "три чверті бойових батальйонів ХАМАС".

"І ми близькі до завершення останньої частини бойових дій", - сказав Нетаньяху та додав, що боротьба не "займе більше ніж два місяці".

"Можливо, шість тижнів, а може, чотири", - зазначив прем'єр Ізраїлю.

Про загиблих під час війни

Нетаньяху також висловився про дані щодо загиблих, та заявив, що були вбиті "близько 13 000 палестинських бойовиків". У публікації зауважується, що рівень кількості жертв серед цивільного населення оцінюється в 1-1,5 на кожного бойовика, і таким чином, загальна кількість убитих може перевищувати 26 тисяч.

Про режим тиші

Ізраїльський прем'єр у розмові з журналістами відкинув ідею припинення вогню на священний для мусульман місяць Рамадан. Він заявив, що хоча "хотів би побачити ще одне звільнення заручників", проте не бачить жодного "прориву в переговорах", а "без звільнення не буде паузи в боях".

Про вторгнення в Рафах

Також Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".

Глава ізраїльського уряду, не називаючи імен та не вдаючись до подробиць, стверджував, що мав мовчазну підтримку кількох арабських лідерів для просування наступу проти угруповання ХАМАС.

"Вони це розуміють і навіть тихо погоджуються з цим", - сказав Нетаньяху в інтерв’ю Axel Springer, материнській компанії Politico.

"Вони розуміють, що ХАМАС є частиною іранської терористичної осі", - додав він.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, бойовики угруповання ХАМАС масовано атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Додамо, що в листопаді минулого року внаслідок переговорів щодо обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Проте згодом сторони відновили активні бойові дії у регіоні.

Потім Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Раніше повідомлялося, що за словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, Ізраїль та бойовики ХАМАС близькі до припинення вогню. Додамо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон попросив члена Кнесета Ізраїлю Бені Ганца дозволити доставку додаткової допомоги Газі.

8 березня президент США Джо Байден оголосив про плани побудови американськими військовими тимчасового порту для відправлення морем гуманітарної допомоги мешканцям Гази.

Додамо, вчора американський президент Байден в інтерв'ю для MSNBC.заявив, що готовий здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед Кнесетом, підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Секторі Газа для звільнення заручників і доставки допомоги. Крім того, він зазначив, що потенційне вторгнення ізраїльської армії в місто Рафах є для нього "червоною лінією".