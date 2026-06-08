Нетаньяху решил не бомбить Иран и раскрыл месседж Трампу

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Приостановка ударов

Премьер обратил внимание, что он поручил своим войскам ударить по военным и экономическим целям в Иране после того, как иранцы атаковали израильскую территорию.

"В настоящее время огонь на этом направлении прекращен, потому что после удара по террористическому режиму в Тегеране он прекратил атаковать нас", - сказал Нетаньяху.

Он заверил, что если иранский режим возобновит удары по Израилю, его страна ответит силой.

Он добавил, что военные продолжат операции на юге Ливана, чтобы "уничтожить всю их террористическую инфраструктуру в зоне безопасности, включая масштабные подземные объекты на хребте Бофорт".

Послание Трампу

"За последние сутки Иран и "Хезболла" попытались навязать нам новое правило игры. Это правило неприемлемо и абсолютно неприемлемо для меня. Они думали, что смогут наносить удары по Израилю из Ливана и Ирана, а мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет. Пока я занимаю этот пост", - сказал глава израильского правительства.

По словам Нетаньяху, он передал такое послание президенту США Дональду Трампу.

"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы будем пользоваться этим правом всякий раз, когда это необходимо. Я говорю это вам, дорогие граждане Израиля, так же, как говорю это в своих хороших беседах с моим другом президентом Трампом", - подчеркнул премьер.