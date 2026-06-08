ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Нетаньяху решил не бомбить Иран и раскрыл месседж Трампу

19:27 08.06.2026 Пн
2 мин
Премьер Израиля сделал первое заявление после массированного удара по Ирану
aimg Иван Носальский
Нетаньяху решил не бомбить Иран и раскрыл месседж Трампу Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Израильские войска прекратили атаковать Иран после обмена ударами между двумя странами.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Приостановка ударов

Премьер обратил внимание, что он поручил своим войскам ударить по военным и экономическим целям в Иране после того, как иранцы атаковали израильскую территорию.

"В настоящее время огонь на этом направлении прекращен, потому что после удара по террористическому режиму в Тегеране он прекратил атаковать нас", - сказал Нетаньяху.

Он заверил, что если иранский режим возобновит удары по Израилю, его страна ответит силой.

Он добавил, что военные продолжат операции на юге Ливана, чтобы "уничтожить всю их террористическую инфраструктуру в зоне безопасности, включая масштабные подземные объекты на хребте Бофорт".

Читайте также: Обмен ударами и сорванное перемирие: что происходило между Израилем и Ираном за ночь

Послание Трампу

"За последние сутки Иран и "Хезболла" попытались навязать нам новое правило игры. Это правило неприемлемо и абсолютно неприемлемо для меня. Они думали, что смогут наносить удары по Израилю из Ливана и Ирана, а мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет. Пока я занимаю этот пост", - сказал глава израильского правительства.

По словам Нетаньяху, он передал такое послание президенту США Дональду Трампу.

"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы будем пользоваться этим правом всякий раз, когда это необходимо. Я говорю это вам, дорогие граждане Израиля, так же, как говорю это в своих хороших беседах с моим другом президентом Трампом", - подчеркнул премьер.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, вчера, 7 июня, вечером Иран запустил по Израилю ракеты. Это была первая подобная атака с апреля.

В ответ израильская армия атаковала объекты в западной и центральной частях Ирана.

Израильские власти фактически проигнорировали призыв президента США Дональда Трампа, который просил Израиль отказаться от ответного удара.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нетаньяху Израиль Иран Ракетный удар
Новости
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция