Нетаньягу вирішив не бомбити Іран і розкрив меседж Трампу

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Призупинення ударів

Прем'єр звернув увагу, що він доручив своїм військам вдарити по військових і економічних цілях в Ірані після того, як іранці атакували ізраїльську територію.

"Наразі вогонь на цьому напрямку припинено, тому що після удару по терористичному режиму в Тегерані він припинив атакувати нас", - сказав Нетаньягу.

Він запевнив, що якщо іранський режим відновить удари по Ізраїлю, його країна відповість силою.

Він додав, що військові продовжать операції на півдні Лівану, щоб "знищити всю їхню терористичну інфраструктуру в зоні безпеки, включно з масштабними підземними об'єктами на хребті Бофорт".

Послання Трампу

"За останню добу Іран і "Хезболла" спробували нав'язати нам нове правило гри. Це правило неприйнятне й абсолютно неприйнятне для мене. Вони думали, що зможуть завдавати ударів по Ізраїлю з Лівану та Ірану, а ми не будемо діяти. Цього не сталося і не станеться. Поки я обіймаю цю посаду", - сказав глава ізраїльського уряду.

За словами Нетаньягу, він передав таке послання президенту США Дональду Трампу.

"Ізраїль має повне право на самооборону, і ми будемо користуватися цим правом щоразу, коли це необхідно. Я кажу це вам, дорогі громадяни Ізраїлю, так само, як кажу це у своїх хороших бесідах із моїм другом президентом Трампом", - підкреслив прем'єр.