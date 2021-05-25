Нетаньяху розповів, коли настане мир між Ізраїлем і палестинцями
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном арабо-ізраїльський конфлікт. За його словами, мир між сторонами настане лише після визнань ізраїльської держави.
Про це повідомляє Newsru.co.il
Нетаньяху зазначив, що якщо ХАМАС знову атакує територію Ізраїлю, відповідь буде вкрай важкою.
"Як вірно зауважив президент Байден,"мир настане тільки коли буде визнано державу Ізраїль", - додав Ізраїльський прем'єр.
Зустріч між Нетаньяху і Блінкеном пройшла 25 травня в Єрусалимі. В ході бесіди також обговорювалася гуманітарна ситуація в Секторі Гази.
Раніше РБК-Україна писало, що в ході візиту Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі.
Нагадаємо, військовий конфлікт між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями загострився 10 травня, після того, як бойовики стали обстрілювати ракетами з Сектора Газа територію Ізраїлю. Бойові дії тривали протягом 10 днів і завершилися лише в ніч на 21 травня.
Після вступу в силу режиму припинення вогню Нетаньяху заявив, що Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку.