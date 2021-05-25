Нетаньяху розповів, коли настане мир між Ізраїлем і палестинцями

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном арабо-ізраїльський конфлікт . За його словами, мир між сторонами настане лише після визнань ізраїльської держави.

Зустріч між Нетаньяху і Блінкеном пройшла 25 травня в Єрусалимі. В ході бесіди також обговорювалася гуманітарна ситуація в Секторі Гази.

"Як вірно зауважив президент Байден,"мир настане тільки коли буде визнано державу Ізраїль", - додав Ізраїльський прем'єр.

Нетаньяху зазначив, що якщо ХАМАС знову атакує територію Ізраїлю, відповідь буде вкрай важкою.

Раніше РБК-Україна писало, що в ході візиту Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі.

Нагадаємо, військовий конфлікт між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями загострився 10 травня, після того, як бойовики стали обстрілювати ракетами з Сектора Газа територію Ізраїлю. Бойові дії тривали протягом 10 днів і завершилися лише в ніч на 21 травня.

Після вступу в силу режиму припинення вогню Нетаньяху заявив, що Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку.