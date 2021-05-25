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Нетаньяху рассказал, когда наступит мир между Израилем и палестинцами

Новина українською →
Иерусалим, Вторник 25 мая 2021 14:45
Нетаньяху рассказал, когда наступит мир между Израилем и палестинцами Фото: премьер-министр Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном арабо-израильский конфликт. По его словам, мир между сторонами наступит лишь после признаний израильского государства.

Об этом сообщает Newsru.co.il

Нетаньяху отметил, что если ХАМАС вновь атакует территорию Израиля, ответ будет крайне тяжелым.

"Как верно заметил президент Байден, "мир наступит только когда будет признано государство Израиль", - добавил израильский премьер.

Встреча между Нетаньяху и Блинкеном прошла 25 мая в Иерусалиме. В ходе беседы также обсуждалась гуманитарная ситуация в Секторе Газы.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.

Напомним, военный конфликт между Израилем и палестинскими группировками обострился 10 мая, после того, как боевики стали обстреливать ракетами из Сектора Газа территорию Израиля. Боевые действия продолжались на протяжении 10 дней и завершились лишь в ночь на 21 мая.

После вступления в силу режима прекращения огня Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями с израильской стороны.

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