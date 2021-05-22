ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію 26-27 травня, - Reuters

Новость на русском →
Субота 22 травня 2021 11:57
Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію 26-27 травня, - Reuters Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі. Візит відбудеться в середу і четвер на тлі оголошення перемир'я в Газі.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, яке поінформувало про планування.

Офіційні особи США, Ізраїлю та Палестини ще не опублікували повний маршрут Блінкена.

Державний департамент оголосив про візит Блінкена в четвер, заявивши, що він"обговорить зусилля з відновлення і спільну роботу з побудови кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців".

"За словами джерела, поїздка Блінкена на Близький Схід буде включати відвідування Єгипту, який виступив посередником в перемир'я в Газі між Ізраїлем і очолюваними ХАМАС палестинськими бойовиками, а також Йорданії", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Енітоні Блінкен планує поїздку на Близький Схід.

Нагадавши, Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Газа. Він зазначив, що всі заслуговують жити в безпеці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Ізраїль
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя