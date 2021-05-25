Держсекретар США прибув до Ізраїлю: мета візиту
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. Візит був оголошений після того, як Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
Так, в Блінкена зустрів глава МЗС Ізрамоя Габі Ашкеназі.
В ході візиту Державний секретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаніяху, міністром закордонних справ Габі Ашкеназі, а також проведе серію зустрічей з представниками МЗС.
Очікується, що в ході візиту буде обговорюватися механізм передачі гуманітарної допомоги сектору Гази без участі в цьому процесі Хамасу.
Раніше повідомлялося, що в ході візиту Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі.
Нагадавши, Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Газа. Він зазначив, що всі заслуговують жити в безпеці.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН закликав до повного дотримання режиму припинення вогню в Секторі Газа. Радбез зазначив, що існує невідкладна необхідність в гуманітарній допомозі цивільним особам.