Нетаньяху пообещал "Хезболле" суровый ответ на удар по стадиону на Голанских высотах

Израиль подготовит суровый ответ для "Хезболлы", которая нанесла ракетный удар по футбольному полю на Голанских высотах. В результате этого погибло более 10 детей.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

"Израиль не хочет и не может позволить этому просто пройти мимо. Наш ответ будет, и он будет суровым", - добавил Нетаньяху.

По словам премьера, трагедия унесла жизни 12 мальчиков и девочек, которые играли в футбол и не смогли добраться до укрытия.

Он напомнил, что террористы ударили по футбольному полю в городке Мадждаль-Шамс, из-за чего погибли 12 детей.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля террористы "Хезболлы" нанесли удар по городку Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где было много детей.

Как писали местные СМИ, такая атака стала "самой смертоносной" по состоянию на данный момент.

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви уже пообещал, что Израиль нанесет сильный удар по "Хезболле". При этом спикер Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн пригрозил террористам "разрушительной войной".

Более детально о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.

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