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Нетаньяху пообещал "Хезболле" суровый ответ на удар по стадиону на Голанских высотах

Понедельник 29 июля 2024 17:10
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Нетаньяху пообещал "Хезболле" суровый ответ на удар по стадиону на Голанских высотах Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль подготовит суровый ответ для "Хезболлы", которая нанесла ракетный удар по футбольному полю на Голанских высотах. В результате этого погибло более 10 детей.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Он напомнил, что террористы ударили по футбольному полю в городке Мадждаль-Шамс, из-за чего погибли 12 детей.

По словам премьера, трагедия унесла жизни 12 мальчиков и девочек, которые играли в футбол и не смогли добраться до укрытия.

"Израиль не хочет и не может позволить этому просто пройти мимо. Наш ответ будет, и он будет суровым", - добавил Нетаньяху.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля террористы "Хезболлы" нанесли удар по городку Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где было много детей.

Как писали местные СМИ, такая атака стала "самой смертоносной" по состоянию на данный момент.

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви уже пообещал, что Израиль нанесет сильный удар по "Хезболле". При этом спикер Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн пригрозил террористам "разрушительной войной".

Более детально о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.

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Нетаньяху Израиль Хезболла Ракетный удар
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