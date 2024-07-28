Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал условие ее предотвращения

Израиль предупредил Ливан об угрозе "разрушительной войны" после обстрела стадиона на Голанских высотах. В Израиле заявили, что условием предотвращения войны является разоружение и отвод сил "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Израиля Орена Марморштейна в Twitter (X).

Он подчеркнул, что группировка "Хезболла" несет ответственность за вчерашний обстрел стадиона на Голанских высотах на севере Израиля. Спикер добавил, что ракета, попавшая в стадион, была иранской.

"Субботняя резня является пересечением всех красных линий "Хезболлой". Это не армия, которая борется с другой армией; скорее это террористическая организация, которая намеренно стреляет по гражданским", - отметил спикер МИД.

Марморштейн заявил, что "Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на обстрелы".

Он призвал возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки - "Хезболлу", ХАМАС и хуситов, а также признать Корпус стражей иранской революции террористической организацией и наложить санкции.

"Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, - это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 Совета Безопасности (относительно разоружения и отвода сил, - ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это дипломатическим" путем", - говорится в заявлении.