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Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал условие ее предотвращения

Тель-Авив, Воскресенье 28 июля 2024 11:15
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Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал условие ее предотвращения Фото: Израиль пригрозил Ливану войной из-за удара по Голанам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль предупредил Ливан об угрозе "разрушительной войны" после обстрела стадиона на Голанских высотах. В Израиле заявили, что условием предотвращения войны является разоружение и отвод сил "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Израиля Орена Марморштейна в Twitter (X).

Он подчеркнул, что группировка "Хезболла" несет ответственность за вчерашний обстрел стадиона на Голанских высотах на севере Израиля. Спикер добавил, что ракета, попавшая в стадион, была иранской.

"Субботняя резня является пересечением всех красных линий "Хезболлой". Это не армия, которая борется с другой армией; скорее это террористическая организация, которая намеренно стреляет по гражданским", - отметил спикер МИД.

Марморштейн заявил, что "Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на обстрелы".

Он призвал возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки - "Хезболлу", ХАМАС и хуситов, а также признать Корпус стражей иранской революции террористической организацией и наложить санкции.

"Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, - это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 Совета Безопасности (относительно разоружения и отвода сил, - ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это дипломатическим" путем", - говорится в заявлении.

Что этому предшествовало

Вчера, 27 июля, Израиль заявил об ударе со стороны "Хезболлы" по стадиону, расположенному на Голанских высотах. По последним данным, в результате атаки погибли 12 детей, более 30 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля закончил визит в США и вернулся в Израиль в связи с атакой. Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль готовит ответ. Ночью 28 июля израильская авиация нанесла серии ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Сама группировка "Хезболла" не берет ответственность за обстрел.

В Белом доме назвали "ужасным" удар по Голанам на севере Израиля и подчеркнули, что продолжают поддерживать Израиль.

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Израиль Хезболла Ливан
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