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Нетаньяху пообіцяв "Хезболлі" сувору відповідь на удар по стадіону на Голанських висотах

Понеділок 29 липня 2024 17:10
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Нетаньяху пообіцяв "Хезболлі" сувору відповідь на удар по стадіону на Голанських висотах Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль підготує сувору відповідь для "Хезболли", яка завдала ракетного удару по футбольному полю на Голанських висотах. Внаслідок цього загинуло понад 10 дітей.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Він нагадав, що терористи вдарили по футбольному полю у містечку Мадждаль-Шамс, через що загинули 12 дітей.

За словами прем'єра, трагедія забрала життя 12 хлопчиків та дівчаток, які грали у футбол і не змогли дістатися до укриття.

"Ізраїль не хоче і не може дозволити цьому просто пройти повз. Наша відповідь буде, і вона буде суворою", - додав Нетаньяху.

Що передувало

Нагадаємо, 27 липня терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах. Ракета влучила по футбольному полю, де було багато дітей.

Як писали місцеві ЗМІ, така атака стала "найсмертоноснішою" станом на даний момент.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Херці Ха-Леві вже пообіцяв, що Ізраїль завдасть сильного удару по "Хезболлі". При цьому речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн пригрозив терористам "руйнівною війною".

Більш детально про напругу між Ізраїлем та "Хезболлою" - у матеріалі РБК-Україна.

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Нетаньяху Ізраїль Хезболла Ракетний удар
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