Нетаньяху объявил "впечатляющую победу", но предупреждает о новом нападении на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе в войне, однако добавил, что страну ждут серьезные вызовы. В частности, он отметил, что враги могут снова напасть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Это вечер слез, вечер счастья", - заявил Нетаньяху в видеообращении, в котором он отметил национальное единство.
Он сказал, что это историческое событие, и некоторые не верили, что оно когда-нибудь произойдет.
"Я знаю, что среди нас ведется много дискуссий. Но сегодня, и, надеюсь, также в период, который почти наступил, мы имеем все основания отложить их в сторону, потому что совместными силами мы достигли впечатляющих побед, которые поразили весь мир", - говорится в заявлении израильского премьера.
В то же время он предупредил, что военная кампания еще не закончена. По его словам, перед Израилем еще стоят "серьезные вызовы в области безопасности".
"Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Мы контролируем ситуацию", - подчеркнул он.
Кроме того, Нетаньяху напомнил о своих обещаниях, которые он дал во время посещения семей заложников, а также поблагодарил солдат ЦАХАЛ и семьи погибших.
"Завтра начинается новый путь. Путь строительства, путь исцеления и, надеюсь, путь единства", - подчеркнул израильский премьер.
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно представил план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Он содержит 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира".
Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
Израиль одобрил первый этап соглашения, которое предусматривает прекращение огня и освобождение заложников.
Согласно договору, Израиль частично выведет свои войска, затем ХАМАС будет иметь 72 часа, чтобы освободить всех израильских заложников, а Нетаньяху освободит сотни палестинских удерживаемых лиц.
РБК-Украина ранее писало, что американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, выступит перед израильским законодательным органом, Кнессетом. Кроме того, он примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте.