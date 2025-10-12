Нетаньяху оголосив "вражаючу перемогу", але попереджає про новий напад на Ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про перемогу у війні, проте додав, що на країну чекають серйозні виклики. Зокрема, він зазначив, що вороги можуть знову напасти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Це вечір сліз, вечір щастя", - заявив Нетаньяху у відеозверненні, в якому він наголосив на національній єдності.
Він зазначив, що це історична подія, і деякі не вірили, що вона коли-небудь відбудеться.
"Я знаю, що серед нас точиться багато дискусій. Але сьогодні, і, сподіваюся, також у період, який майже настав, ми маємо всі підстави відкласти їх убік, тому що спільними силами ми досягли вражаючих перемог, які вразили весь світ", - йдеться у заяві ізраїльського прем'єра.
Водночас він попередив, що військова кампанія ще не закінчена. За його словами, перед Ізраїлем ще стоять "серйозні виклики в галузі безпеки".
"Деякі з наших ворогів намагаються відновитися, щоб знову напасти на нас. Ми контролюємо ситуацію", - підкреслив він.
Крім того, Нетаньяху нагадав про свої обіцянки, які він дав під час відвідування сімей заручників, а також подякував солдатам ЦАХАЛ та сім'ям загиблих.
"Завтра починається новий шлях. Шлях будівництва, шлях зцілення і, сподіваюся, шлях єдності", - підкреслив ізраїльський прем'єр.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно представив план із завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".
Зазначимо, 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка передбачає припинення вогню та звільнення заручників.
Згідно з угодою, Ізраїль частково виведе свої війська, потім ХАМАС матиме 72 години, щоб звільнити всіх ізраїльських заручників, а Нетаньяху звільнить сотні палестинських утримуваних осіб.
РБК-Україна раніше писало, що американський лідер Дональд Трамп в понеділок, 13 жовтня, виступить перед ізраїльським законодавчим органом, Кнесетом. Крім того, він візьме участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті.