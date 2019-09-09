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Нетаньяху: Ізраїль розкрив нові ядерні об'єкти Ірану

Новини » Політика    09.09.2019 - 18:59
Нетаньяху: Ізраїль розкрив нові ядерні об'єкти Ірану
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Нетаньяху закликав міжнародне співтовариство ввести санкції проти Ірану

Ізраїль розкрив нові секретні об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передають ізраїльські ЗМІ.

Зокрема, Нетаньяху представив нові знімки ізраїльської розвідки, які викривають зусилля Ірану по приховуванню використання сховища для ядерних матеріалів. На показаних фото зображені цементні блоки, що використовуються для того, щоб приховати радіоактивний матеріал від виявлення.

Крім того, Нетаньяху закликав міжнародне співтовариство "прокинутися" і приєднатися до санкцій президента США Дональда Трампа щодо Тегерана.

Фото: Ізраїль розкрив ядерні об'єкти Ірану (i24NEWS)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран готовий до скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди. За словами президента Хасана Рухані, Тегеран готовий приступити до нових досліджень у сфері атома.

Пізніше в Ірані заявили про готовність збільшити збагачення урану більш ніж на 20%, що дозволить створити ядерну зброю. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, країна вже почала знімати обмеження на дослідження і розробки, які заборонялися ядерною угодою.

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