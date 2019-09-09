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Нетаньяху: Израиль раскрыл новые ядерные объекты Ирана

Новости » Политика    09.09.2019 - 18:59
Нетаньяху: Израиль раскрыл новые ядерные объекты Ирана
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Нетаньяху призвал международное сообщество ввести санкции против Ирана

Израиль раскрыл новые секретные объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передают израильские СМИ.

В частности, Нетаньяху представил новые снимки израильской разведки, которые разоблачают усилия Ирана по сокрытию использования хранилища для ядерных материалов. На показанных фото изображены цементные блоки, используемые для того, чтобы скрыть радиоактивный материал от обнаружения.

Кроме того, Нетаньяху призвал международное сообщество "проснуться" и присоединиться к санкциям президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.

Фото: Израиль раскрыл ядерные объекты Ирана (i24NEWS)

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов к сокращению обязательств по ядерной сделке. По словам президента Хасана Рухани, Тегеран готов приступить к новым исследованиям в сфере атома.

Позже в Иране заявили о готовности увеличить обогащение урана более чем на 20%, что позволит создать ядерное оружие. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, страна уже начала снимать ограничения на исследования и разработки, которые запрещались ядерной сделкой.

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