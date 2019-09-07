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В Ірані готові до збагачення урану для ядерної зброї

Новини » В світі    07.09.2019 - 13:42
В Ірані готові до збагачення урану для ядерної зброї
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Іран приступив до зняття обмежень з ядерної угоді

В Ірані заявили про готовність збільшити збагачення урану більш ніж на 20%, що дозволить створити ядерну зброю. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, країна вже почала знімати обмеження на дослідження і розробки, які заборонялися ядерної угодою.

"Європейські учасники угоди повинні знати, що залишилося не так багато часу, і якщо необхідно зробити які-небудь дії, це має бути зроблено швидко", - заявив Камальванді.

Також Камальванді повідомив, що якщо європейська сторона знайде спосіб захистити експорт нафти від санкцій Вашингтона, Іран продовжить виконувати умови ядерної угоди.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран дав Європі два місяці на порятунок ядерної угоди, інакше може зробити важливий крок щодо відмови від своїх зобов'язань по ядерному угоди з світовими державами.

Також повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухани на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні.

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