Іран готовий до скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди

Фото: Хасан Роухани (facebook.com/MIDRussia)

Іран 6 вересня почне дослідження у сфері атома

Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що 6 вересня розпочнеться реалізація третьої фази скорочення своїх зобов'язань за ядерної операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне телебачення Ірану.

За словами Роухани, Іран готовий приступити до досліджень в сфері атома.

"Третій крок буде зроблено у п'ятницю. Зараз я оголошую третій крок і наше Агентство з атомної енергії зобов'язаний негайно розпочати дослідження та розробку будь-яких технічних потреб країни і всіх зобов'язань у галузі досліджень і розробок", - заявив президент Ірану.

Зазначимо, ядерна угода була підписана в 2015 році. Тоді Іран зобов'язався згорнути ядерну програму в обмін на пом'якшення міжнародних санкцій. Угода була підписана між Іраном, з одного боку, і США, Францією, Великобританією, Росією, Китаєм, Німеччиною - з іншого. Пізніше США вийшли з угоди, заявивши, що Тегеран продовжує таємно розробляти ядерну зброю. Уряд Ірану зажадав від інших членів угоди убезпечити їх від американських санкцій. Якщо цього не станеться Іран пообіцяв повернуться до ядерних досліджень.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Іран дав Європі два місяці на порятунок ядерної угоди. За словами Роухани, Іран може зробити важливий крок щодо відмови від своїх зобов'язань по ядерному угоди з світовими державами.

Раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухани на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні.