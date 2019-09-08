Іран звинуватив Європу в невиконанні зобов'язань по ядерній угоді

Фото: Алі Акбар Салехі (з відкритих джерел)

Тегеран також відмовляється виконувати зобов'язання

Глава Організації з ядерної енергії Ірану Алі Акбар Салехі звинуватив європейські країни-учасники ядерної угоди у невиконанні зобов'язань, покладених на них. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Салехі, оскільки європейські країни не виконують своїх зобов'язань, то Тегеран також відмовляється дотримуватися умов ядерної угоди.

"На жаль, європейські учасники угоди не змогли виконати своїх зобов'язань. Ядерна угода - це не одностороння домовленість, тому Іран буде діяти у відповідності з кроками інших учасників угоди", - заявив представник Тегерану.

Нагадаємо, раніше представник Організації з ядерної енергії Ірану Бехруз Камалванді повідомив про готовність Тегерану збільшити збагачення урану більш ніж на 20%. Дане підвищення рівня збагачення дозволить Ірану розпочати створення ядерної зброї.

Як писало РБК-Україна, Іран дав Європі два місяці на порятунок ядерної угоди, інакше може зробити важливий крок щодо відмови від своїх зобов'язань по ядерному угоди з світовими державами.

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухані на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні.