RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Нетаньяху позвонит Трампу и Путину, чтобы обсудить удары по Ирану

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, 13 июня, позвонит президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину. Обсудят удары Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Ynet News.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля, Нетаньяху с поздней ночи проводит переговоры с мировыми лидерами, в том числе с канцлером Германии, премьер-министром Индии и президентом Франции.

Позже он, как ожидается, поговорит Трампом, Путиным и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Лидеры продемонстрировали понимание оборонных потребностей Израиля перед угрозой уничтожения со стороны Ирана, и премьер-министр заявил, что продолжит поддерживать с ними постоянный контакт в ближайшие дни", - отметили в канцелярии Нетаньяху.

 

 

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров.

Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

В том же числе ЦАХАЛ писал, что во время авиаудара было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Подробнее о ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНетаньяхуИзраильИранДональд Трамп