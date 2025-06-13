Нетаньягу зателефонує Трампу та Путіну, щоб обговорити удари по Ірану

Як повідомила канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю, Нетаньягу з пізньої ночі проводить переговори зі світовими лідерами, в тому числі з канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Індії та президентом Франції.

Пізніше він, як очікується, поговорить Трампом, Путіним і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Лідери продемонстрували розуміння оборонних потреб Ізраїлю перед загрозою знищення з боку Ірану, і прем'єр-міністр заявив, що продовжить підтримувати з ними постійний контакт найближчими днями", - зазначили в канцелярії Нетаньягу.