Нетаньяху позвонит Трампу и Путину, чтобы обсудить удары по Ирану
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, 13 июня, позвонит президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину. Обсудят удары Израиля по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Ynet News.
Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля, Нетаньяху с поздней ночи проводит переговоры с мировыми лидерами, в том числе с канцлером Германии, премьер-министром Индии и президентом Франции.
Позже он, как ожидается, поговорит Трампом, Путиным и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Лидеры продемонстрировали понимание оборонных потребностей Израиля перед угрозой уничтожения со стороны Ирана, и премьер-министр заявил, что продолжит поддерживать с ними постоянный контакт в ближайшие дни", - отметили в канцелярии Нетаньяху.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.
Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров.
Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.
В том же числе ЦАХАЛ писал, что во время авиаудара было атаковано более 100 целей на территории Ирана.
Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.
Подробнее о ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.
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