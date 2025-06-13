Нетаньяху позвонит Трампу и Путину, чтобы обсудить удары по Ирану

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, 13 июня, позвонит президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину. Обсудят удары Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Ynet News.