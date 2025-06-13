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Нетаньягу зателефонує Трампу та Путіну, щоб обговорити удари по Ірану

П'ятниця 13 червня 2025 16:52
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Нетаньягу зателефонує Трампу та Путіну, щоб обговорити удари по Ірану Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сьогодні, 13 червня, зателефонує президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну. Обговорять удари Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Ynet News.

Як повідомила канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю, Нетаньягу з пізньої ночі проводить переговори зі світовими лідерами, в тому числі з канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Індії та президентом Франції.

Пізніше він, як очікується, поговорить Трампом, Путіним і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Лідери продемонстрували розуміння оборонних потреб Ізраїлю перед загрозою знищення з боку Ірану, і прем'єр-міністр заявив, що продовжить підтримувати з ними постійний контакт найближчими днями", - зазначили в канцелярії Нетаньягу.

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

У тому ж числі ЦАХАЛ писав, що під час авіаудару було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Детальніше про нічну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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