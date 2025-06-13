Нетаньягу зателефонує Трампу та Путіну, щоб обговорити удари по Ірану

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сьогодні, 13 червня, зателефонує президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну. Обговорять удари Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Ynet News.