Нетаньяху допустил, что Израилю придется воевать против Ирана в одиночку

Израиль может оказаться в ситуации, когда ему придется противостоять Ирану в одиночку - без поддержки США.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В Иерусалиме растет обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может не дать Израилю "зеленый свет" в ответ на иранские атаки, даже в виде ограниченного или символического удара.

"Возможно, нам придется нанести удар без американской поддержки, несмотря на все связанные с этим издержки", - заявил Нетаньяху во вторник на заседании кабинета безопасности.

По его словам, Иерусалим "не хочет доходить до этого", однако знает, что способен пойти на такой шаг.

Разговор Трампа и Нетаньяху

Издание напоминает, что во время телефонного разговора израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом последний не отверг напрямую ответ Израиля на иранские атаки, но дал понять, что хочет взвешенной реакции.

Также тогда Трамп заявил Нетаньяху о том, что Вашингтон "близок к соглашению" с Тегераном в отношении мирной сделки.

Однако тем же вечером ЦАХАЛ нанес удары по нескольким иранским целям, включая радиолокационные системы, зенитные батареи, объекты по производству оружия и нефтехимический завод.

Это был ответ Иерусалима на ракетный обстрел севера Израиля, что стало еще одной преградой на пути к мирной сделке между США и Тегераном.

Однако важно отметить, что израильская армия планировала гораздо более мощную атаку на Иран, в которой участвовало бы около 50 самолетов, но после разговора Трампа с Нетаньяху ее масштаб уменьшился.

Одобрения Трампом удара Иерусалима должно было состоятся во время беседы лидеров, когда президент США заявил, что Тегеран направил сообщение о прекращении огня.

Тогда глава Белого дома ясно выразил свое несогласие с крупномасштабной израильской атакой, что в конечном итоге привело к отмене операции.

Трамп ставит дипломатию на первое место

В Израиле обеспокоены тем, что, учитывая стремление Трампа к дипломатическому соглашению, он может выступить против даже символического удара в следующий раз, когда начнется эскалация напряженности.

При этом Вашингтон ожидает заметного погресса в начале недели в переговорах с Тегераном, о чем заявил The Jerusalem Post источник, знакомый с ситуацией.

Более того Трамп заявил журналистам, что соглашение с Тегераном может быть подписано "в течение следующих двух-трех дней", хотя он и разочарован неспособностью установить прямой контакт с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.