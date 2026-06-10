Нетаньяху допустил, что Израилю придется воевать против Ирана в одиночку
Израиль может оказаться в ситуации, когда ему придется противостоять Ирану в одиночку - без поддержки США.
Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
В Иерусалиме растет обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может не дать Израилю "зеленый свет" в ответ на иранские атаки, даже в виде ограниченного или символического удара.
"Возможно, нам придется нанести удар без американской поддержки, несмотря на все связанные с этим издержки", - заявил Нетаньяху во вторник на заседании кабинета безопасности.
По его словам, Иерусалим "не хочет доходить до этого", однако знает, что способен пойти на такой шаг.
Разговор Трампа и Нетаньяху
Издание напоминает, что во время телефонного разговора израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом последний не отверг напрямую ответ Израиля на иранские атаки, но дал понять, что хочет взвешенной реакции.
Также тогда Трамп заявил Нетаньяху о том, что Вашингтон "близок к соглашению" с Тегераном в отношении мирной сделки.
Однако тем же вечером ЦАХАЛ нанес удары по нескольким иранским целям, включая радиолокационные системы, зенитные батареи, объекты по производству оружия и нефтехимический завод.
Это был ответ Иерусалима на ракетный обстрел севера Израиля, что стало еще одной преградой на пути к мирной сделке между США и Тегераном.
Однако важно отметить, что израильская армия планировала гораздо более мощную атаку на Иран, в которой участвовало бы около 50 самолетов, но после разговора Трампа с Нетаньяху ее масштаб уменьшился.
Одобрения Трампом удара Иерусалима должно было состоятся во время беседы лидеров, когда президент США заявил, что Тегеран направил сообщение о прекращении огня.
Тогда глава Белого дома ясно выразил свое несогласие с крупномасштабной израильской атакой, что в конечном итоге привело к отмене операции.
Трамп ставит дипломатию на первое место
В Израиле обеспокоены тем, что, учитывая стремление Трампа к дипломатическому соглашению, он может выступить против даже символического удара в следующий раз, когда начнется эскалация напряженности.
При этом Вашингтон ожидает заметного погресса в начале недели в переговорах с Тегераном, о чем заявил The Jerusalem Post источник, знакомый с ситуацией.
Более того Трамп заявил журналистам, что соглашение с Тегераном может быть подписано "в течение следующих двух-трех дней", хотя он и разочарован неспособностью установить прямой контакт с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
Однако Иерусалим скептически смотрит на анонсированную сделку Вашингтона и Ирана. На воскресном заседании кабинета министров начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что военные считают практически любую сделку с Тегераном плохой.
Ранее в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что Израилю может понравиться соглашение, которое подпишут США с Ираном, но может не понравиться то, что оно будет соответствовать интересам Вашингтона.
Также накануне стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Нетаньяху. Президент США предупредил израильского лидера, что если атаки Иерусалима перерастут в полномасштабную войну, тот может остаться один против иранцев.