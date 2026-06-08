Трамп рассказал о жестком ультиматуме для Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности своего разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху перед ответом Израиля на удар Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mako .

По словам Трампа, во время разговора он предупредил Нетаньяху, что если израильские атаки перерастут в полномасштабную войну, тот может остаться один против иранцев.

"Я сказал Биби, что тебе лучше быть очень осторожным в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана", - отметил президент США.

Ответ Израиля на удар

Он рассказал, что во время разговора с Нетаньяху попросил того не отвечать на ракетный удар Ирана. По его словам, этот разговор закончился без четкого вывода, и премьер Израиля не сказал, какое решение он принял. В то же время люди, которые слышали разговор, заявили, что "Трампу удалось выиграть у Нетаньяху еще несколько дней".

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Позже Нетаньяху провел консультации с руководителями оборонного ведомства, а затем сообщил госсекретарю США Марко Рубио о своем решении атаковать Иран.

"Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки", - подчеркнул Трамп.

Соглашение по Ирану

Он также заявил, что пять стран региона, которые участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил атаки и продвинулся вперед в достижении соглашения.

"Сегодня утром иранцы заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что по-прежнему считает себя открытым для сделки и что Иран заинтересован в ее заключении.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 7 июня Иран впервые с апреля осуществил по меньшей мере три волны запусков баллистических ракет по Израилю. Израильские силы ПВО перехватили около десяти ракет, а информации о погибших в результате прямых попаданий не поступало.

После атаки Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху и призвал воздержаться от немедленного ответа. По словам Трампа, переговоры с Ираном якобы находились на завершающем этапе.